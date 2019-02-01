ЕС ввел ограничения на импорт металлопродукции из Украины

Еврокомиссия опубликовала сообщение о введении окончательных защитных мер в отношении импорта металлопродукции в ЕС, вступающие в силу 2 февраля 2019.

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

ЕС вводит защитные меры в форме индивидуальных и глобальных тарифных квот для всех стран. Официальное сообщение доступно по ссылке.

Под действие защитных мер подпадает 26 категорий товаров металлургической отрасли. Товары происхождением из Украины подпадают под тарифные квоты по 14 товарным группам.

Минэкономразвития добилось исключения Украины из-под действия защитных мер по 12 товарным категориям. В рамках этих квот Украина будет поставлять продукцию на условиях, определенных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

По оценкам Минэкономразвития, по значительному числу категорий товаров не ожидается значительного негативного влияния на объемы поставок в страны ЕС.

Так, применение предварительных мер (с 19 июля 2018 по 1 февраля 2019) почти не повлияло на объемы поставок украинской продукции на рынок ЕС, украинская металлургическая продукция продолжала экспортироваться в страны ЕС в традиционных объемах, при этом по некоторым товарным позициям был зафиксирован рост поставок.

Напомним, по итогам года Украина заняла 13 место в рейтинге мировых производителей стали.