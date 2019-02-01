Заправки "Нафтогаза" будут реформированы

Дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины" "Укравтогаз" начинает реформу организационной системы управления.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе "Укравтогаза".

Ранее "Укравтогаз" вошло в состав дивизиона "Нефть", исходя из новой модели управления группы "Нафтогаза".

"Необходимость реформирования системы управления компанией объясняется снижением объемов реализации продукции, большими затратами на производство сжиженного газа и наличием значительных задолженностей перед поставщиками", - говорится в сообщении.

"Такая ситуация требует немедленного применения антикризисных мер - внедрение современных, в том числе автоматизированных систем контроля за продажей сжиженного природного газа, потреблением электроэнергии и других ресурсов на производство", - сообщает компания.

Компания планирует увеличить количество транспорта на природном газе, расширить сеть заправочных станций, повысить уровень сервиса и внедрить программу лояльности для клиентов.

Также "Укравтогаз" начнет переход к вертикально-интегрированной структуре управления, что предусматривает организацию единого центра управления и пересмотр системы оплаты труда.

Возглавляет "Укравтогаз" Александр Ватажишин. Основным видом деятельности "Укравтогаза" является эксплуатация более 80 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Экономическая правда