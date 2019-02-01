Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

1 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,63 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,57 - 27,61 гривни;

Евро - 31,56 - 31,6 гривни;

Российский рубль - 0,4196 - 0,4205 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 10:25 котировки гривни к доллару составляли 27,43 - 27,7 гривни. Евро покупают по 31,32 гривни, продают по 31,77 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,48 - 27,56 гривни, евро - 31,46 - 31,62 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 1 февраля на уровне 27,74 гривни.

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,6 - 27,65 гривни за доллар.

Экономическая правда