Венесуэла планирует продать 15 тонн золота в ОАЭ - СМИ

Центральный банк Венесуэлы, подконтрольный Николасу Мадуро, в ближайшие дни продаст Объединенным Арабским Эмиратам 15 тонн золота. Центробанк продаст часть своих запасов, чтобы иметь в своем распоряжении наличные евро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в Каракасе.

"Продажа золота в ОАЭ началась с отгрузки 3 тонн 26 января", - заявил источник.

Отмечается, что в прошлом году Венесуэла продала Турции золота на 900 миллионов долларов.

"В целом, планируется продать 29 тонн золота, которое хранится в Каракасе, до конца февраля, чтобы обеспечить ликвидность импорта основных товаров", - сообщило агентство источник на условиях анонимности.

Напомним:



29 января сообщалось, что из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы вылетел самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами.



Позже парламент Венесуэлы заявил, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.



23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.

Президент США Дональд Трамп поддержал его.

После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.



Евросоюз, Канада, Украина и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.



"Новая газета" сообщила, что в Венесуэлу из России транзитом через Дубай и Марокко прилетел грузовой Boeing, который привез отстраненному президенту Николасу Мадуро контейнеры с наличными долларами.