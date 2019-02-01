Украине важно сохранять взаимодействие с МВФ после выборов - Аслунд

Эксперт в финансовой и экономической сфере, представитель "Атлантического совета" в Вашингтоне Андерс Аслунд заявил, что Украине, независимо от результатов выборов в этом году, необходимо продолжать взаимодействие с МВФ для сохранения финансовой стабильности.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Сейчас Центробанк Украины укрепил свое лидерство и вводит очень строгую монетарную политику, на которую соглашается МВФ. Министр финансов также реализует требовательную фискальную политику в соответствии с требованиями Фонда", - заявил Аслунд, комментируя экономические перспективы для Украины в 2019 году, после утверждения новой программы Stand -By.

По словам эксперта, повестка дня сотрудничества Украины и МВФ пока не предусматривает много реформ, учитывая то, что в этом году украинцы будут выбирать и президента, и парламент.

"По сути, это для того, чтобы зафиксировать фискальную и монетарную политику в Украине, - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, насколько важно для Украины продолжать нынешний курс сотрудничества с МВФ после выборов, Аслунд отметил: "Конечно, роль каждой страны - это поддерживать и обеспечивать ответственную фискальную и монетарную политику, обеспечивающую взаимодействие с МВФ".

Напоминаем:

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.



В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Это произошло сразу после того, как правительство согласилось повысить цену на газ для населения на 23,5%, что было одним из ключевых требований кредитора.

5 декабря Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ. Для ее запуска новой программы необходимо было дождаться принятия ее Советом Фонда.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

По состоянию на 30 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты 26 человек.

Украинская правда