ЕС пойдет навстречу британским авиакомпаниям в случае Brexit без соглашения

Евросоюз может предоставить британским авиакомпаниям дополнительное время для получения лицензий на полеты внутри блока после 29 марта, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает Euractiv.

Представители Еврокомиссии заявили, что Брюссель после Brexit может установить конечный срок, чтобы дать больше времени авиакомпаниям для "корректирующих мер или действий", чтобы соответствовать правилам ЕС.

Если парламент Великобритании отклонит соглашение о выходе из ЕС, британские авиакомпании, включая IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus и Vueling), лоукосты Ryanair и easyjet, больше не будут иметь право летать в ЕС без изменения структуры собственности.

Когда Великобритания станет третьей страной, компании не смогут выполнить требование, согласно которому 51% активов должны принадлежать компании в ЕС.

В декабре прошлого года Еврокомиссия заявила, что в случае хаотического Brexit она разрешит прямые рейсы между аэропортами на территории Великобритании и городами ЕС на срок более года.

Но этот исключительный вариант не позволит Iberia летать между Мадридом и Барселоной или Ryanair между Дублином и Брюсселем.

Тем не менее, исполнительный орган ЕС сможет избежать хаоса среди пассажиров 29 марта, в частности в таких странах, как Испания, где Iberia была перевозчиком.

Представители Комиссии сказали, что институция "имеет право действовать в случае, если она обнаружит, что лицензия на эксплуатацию не соответствует применимым требованиям".

"В таком случае она может установить дату, до которой должны быть внедрены корректирующие меры или действия компетентного органа лицензирования, в случае, если соответствующий перевозчик больше не имеет права осуществлять свое право на воздушные перевозки в пределах Союза", - отметил собеседник.

Европейская правда