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Промышленное производство в Германии показало худший результат с 2009 года

Среда, 9 января 2019, 15:10
 

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в ноябре снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Прайм.

По сравнению с ноябрем прошлого года объем промышленного производства в Германии упал на 4,7%.

 

При этом показатель за октябрь был скорректирован до снижения на 0,8% к сентябрю с первоначальной оценки снижения в 0,5%. В годовом выражении рост в октябре составил 0,5%, тогда как ранее сообщалось о росте на 1,6%.

Производство в промышленности Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в ноябре сократилось на 1,8%. Производство товаров производственно-технического назначения снизилось в отчетном месяце также на 1,8%, потребительских товаров — опустилось на 4,1%.

 

Как считают эксперты, эти проблемы связаны с трудностями, с которыми столкнулась автомобильная отрасль Германии. С прошлого года в стране действуют новые правила, касающиеся автомобильных выхлопов, и концернам приходится подстраиваться под эти нормы.

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Германия финансовый кризис промышленность

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Экономическая правда
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