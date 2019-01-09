Промышленное производство в Германии показало худший результат с 2009 года
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в ноябре снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом сообщает Прайм.
По сравнению с ноябрем прошлого года объем промышленного производства в Германии упал на 4,7%.
При этом показатель за октябрь был скорректирован до снижения на 0,8% к сентябрю с первоначальной оценки снижения в 0,5%. В годовом выражении рост в октябре составил 0,5%, тогда как ранее сообщалось о росте на 1,6%.
Производство в промышленности Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в ноябре сократилось на 1,8%. Производство товаров производственно-технического назначения снизилось в отчетном месяце также на 1,8%, потребительских товаров — опустилось на 4,1%.
Как считают эксперты, эти проблемы связаны с трудностями, с которыми столкнулась автомобильная отрасль Германии. С прошлого года в стране действуют новые правила, касающиеся автомобильных выхлопов, и концернам приходится подстраиваться под эти нормы.
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