KPMG получила рекордный доход в 29 миллиардов долларов

KPMG International сообщает о рекордном уровне глобальных совокупных доходов сети компаний в размере 29 млрд долларов за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2018 года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечается, по сравнению с предыдущим годом доход увеличился на 7,1% (в локальных валютах).

"Основными факторами роста стали инвестиции в качество, новые технологии, инновационные услуги, создание альянсов, а также рекордное количество новых сотрудников", - говорится в сообщении.

Так, наибольший темп роста (9,9%) продемонстрировал сегмент консультационных услуг KPMG, направленный на поддержку наиболее приоритетных направлений деятельности клиентов, включая решения по бизнес-трансформации и кибербезопасности.

"Двузначными цифрами выражен рост в сфере инвестиций и рынков капитала благодаря сопровождению корпоративных сделок. Кроме того, высоким уровнем спроса продолжают пользоваться консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета", - заявили в компании.

"В Украине доходы KPMG за 2018 финансовый год выросли до 473 млн гривен. При этом наибольший темп роста продемонстрировал сегмент консультационных услуг. Также выросли доходы от аудита и от налогового и юридического консультирования", - сообщает пресс-служба.

KPMG - это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. В офисах KPMG в 153 странах мира работает 207 тысяч сотрудников.

Экономическая правда