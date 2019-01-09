В Киеватодоре рассказали, какие дороги будут латать в 2019-м

В 2019 году "Киевавтодор" планирует завершить масштабные работы на переходных объектах 2018-2019 гг. и начать работы на новых.

Об этом сообщил гендиректор КК "Киевавтодор" Александр Густелев.

По его словам, в текущем году будет завершен комплекс работ на ул. Алматинской, Заболотного, Семьи Кульженко, Туполева, проспектах Палладина и Правды.

"Капитальный ремонт начнется на ул.Борщаговской, Милославской, Богдана Хмельницкого, Терещенковской, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе. Работы по реконструкции ожидают Пейзажную аллею и улицу Федорова", - сообщил гендиректор "Киевавтодора".

Кроме того, планируется начать строительство дороги между ул. Довбуша и Броварским проспектом, что должно улучшить сообщение микрорайона ДВРЗ.

"Будет капитально отремонтирован путепровод на пересечении ул. Богатырской и просп. Степана Бандеры, путепровод на пересечении ул. Богатырской и Оболонского проспекта, Борщаговский путепровод т.д.", - отметил Густелев.

Также начнется реконструкция транспортной развязки на пересечении бульвара Вернадского - ул. Ефремова с просп. Палладина и на примыкании ул. Старонаводницкой и ул. Лаврской до бульвара Дружбы Народов.

По словам Густелева, на Набережном шоссе также планируют построить велодорожку.

"Обустройство велодорожек предусмотрено на улицах Борщаговской, Милославской, Чернобыльской, просп. Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе и других", - добавил гендиректор КК.

Украинская правда