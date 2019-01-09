СБУ заявила о 360 "киберинцидентах" в прошлом году
Среда, 9 января 2019, 13:35
В течение 2018 Служба безопасности Украины выявила и заблокировала 360 киберинцидентов.
Об этом говорится в сообщении СБУ от 9 января.
"В 2018 году 49 администраторов соцсетей были привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду", - заявили в спецслужбе.
Кроме того, 29 лицам было объявлено о подозрении, а 20 приговоров суда вступили в силу.
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