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СБУ заявила о 360 "киберинцидентах" в прошлом году

Среда, 9 января 2019, 13:35

В течение 2018 Служба безопасности Украины выявила и заблокировала 360 киберинцидентов.

Об этом говорится в сообщении СБУ от 9 января.

"В 2018 году 49 администраторов соцсетей были привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду", - заявили в спецслужбе.

Кроме того, 29 лицам было объявлено о подозрении, а 20 приговоров суда вступили в силу.

Украинская правда

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СБУ

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