СБУ заявила о 360 "киберинцидентах" в прошлом году

В течение 2018 Служба безопасности Украины выявила и заблокировала 360 киберинцидентов.

Об этом говорится в сообщении СБУ от 9 января.

"В 2018 году 49 администраторов соцсетей были привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду", - заявили в спецслужбе.

Кроме того, 29 лицам было объявлено о подозрении, а 20 приговоров суда вступили в силу.

Украинская правда