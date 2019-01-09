Цена на нефть Brent приближается к 60 долларам за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают уверенный рост.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс".

Таким образом, подъем длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года, отмечает Dow Jones.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 подорожали на 0,81 доллара (1,38%) - до 59,53 доллара за баррель. На торгах в предыдущий день их цена поднялась на 1,39 доллара (2,42%) и составляла на закрытие 58,72 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром в среду выросли на 0,81 доллара (1,63%) - до 50,59 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на 1,26 доллара (2,6%), завершив день на отметке 49,78 доллара за баррель.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября, сообщила The Wall Street Journal.

Опасения, что Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти создадут избыток предложения на мировом рынке, стали одной из причин обвала цен на нефть в четвертом квартале прошлого года.