В Конгрессе США требуют отложить снятие санкций с компаний Дерипаски

Представители Демократической партии США, возглавившие комитеты Конгресса после победы на выборах осенью 2018 года, требуют от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски.

Текст письма, с которым законодатели обратились к министру финансов США, опубликован на сайте комитета по иностранным делам.

"Мы требуем, чтобы вы были доступны для встречи с заинтересованными членами (Палаты представителей – ред.) в условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты соглашения об отмене санкций и влияние, которое это решение окажет на усилия США по воспрепятствованию зловредной активности России, направленной против нашей страны", — говорится в письме.

В письме также отмечается, что условия снятия санкций сосредоточены на изменении отношений Дерипаски с компаниями Rusal, EN+ и "Евросибэнерго", изменении структуры управления EN + и Rusal, а также повышении требований к отчетности.

"Тем не менее, соглашение, по-видимому, сохраняет значительную долю владения EN + за Дерипаской, в то время как, по сообщениям, передает некоторые акции и финансовые интересы связанному с Кремлем российскому банку ВТБ, который находится под санкциями", - указывают авторы обращения.

"Есть ряд дополнительных вопросов, которые мы и другие члены Конгресса должны решить, чтобы полностью оценить, является ли соглашение США и снятие санкций оправданными", - говорится в письме.

Главы комитетов указывают, что уведомление о решении снять санкции с компаний Дерипаски, поступило в декабре прошлого года, а начавшийся "шатдаун" осложняет рассмотрение этого вопроса Конгрессом в 30-дневный период, как того требует закон о санкциях CAATSA.

В связи с этим они требуют, чтобы Минфин отложил отмену санкций, чтобы у законодателей было достаточно времени на решение оставшихся вопросов.

Письмо Мнучину подписали семь председателей комитетов.​

Напоминаем:

В конце декабря Министерство финансов США заявило о намерении в течение 30 дней снять санкции с трех энергетических компаний, принадлежащих Дерипаске.

Ранее, в апреле, Минфин США наложил санкции на Дерипаску и несколько компаний, в которых он является крупнейшим акционером, из-за преступных действий России, а также преступного прошлого самого Дерипаски.

Санкции, самые жесткие после аннексии Крыма Москвой, несколько раз переносились, поскольку США рассматривают возможность, что Дерипаска больше не будет контролировать компании, среди других шагов.

В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.

"Русал" и ее партнер En+ в последние месяцы выбрали директора и руководство, не связанное с Дерипаской, в рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США.

В Конгрессе США демократы обсуждают варианты предотвращения снятия санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Украинская правда