Крупнейший после Маска владелец акций Tesla раскрыл данные о своей доле

Ларри Эллисон

Ларри Эллисон, один из основателей Oracle Corp., раскрыл данные о вложениях в Tesla Inc., сообщив, что владеет 3 миллионами акций американского производителя электромобилей, которые оцениваются в 1 миллиард долларов.

Об этом говорится в заявлении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, Эллисону принадлежит 1,75% акций Tesla, и он занимает вторую позицию среди крупнейших индивидуальных инвесторов компании после ее основателя Илона Маска.

Маску принадлежит около 20% Tesla.

Эллисон владеет долей Tesla не напрямую, а через Lawrence J. Ellison Revocable Trust.

В ходе встречи с аналитиками в октябре Эллисон сообщал, что доля в Tesla является второй из его крупнейших инвестиций, а также назвал себя "близким другом" Маска.

В конце декабря 2018 года Эллисон вошел в совет директоров Tesla в рамках соглашения с SEC, требовавшей от компании ввода двух независимых представителей в совет директоров. Помимо Эллисона, новым членом совета директоров Tesla стала HR-директор Walgreens Boots Alliance Inc. Кэтлин Уилсон-Томпсон.

Как сообщалось, в прошлом году Маск согласился заплатить штраф в 20 млн долларов и покинуть пост председателя совета директоров компании, чтобы урегулировать претензии SEC, обвинившей его во введении в заблуждение инвесторов.

Поводом для претензий SEC стала публикация Маском в августе этого года серии твитов, которые содержали, как оказалось, ложную информацию о скором выкупе акций компании. Маск 7 августа написал в Twitter, что собирается выкупить Tesla по цене 420 долларов за акцию, то есть с 20%-ной премией, с помощью заемных средств. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено".

Через 17 дней после заявления Маск отказался от планов сделать компанию частной.

По данным SEC, на самом деле основатель Tesla не обсуждал сделку с потенциальными инвесторами и не имел подтверждения финансирования. При этом все заявления Маска сопровождались резкими колебаниями цены акций Tesla.

Акции Tesla прибавляют в цене 2,2% на торгах во вторник.