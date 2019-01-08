В Киеве может подрасти стоимость горячей и холодной воды

Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг намерена повысить действующие тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для ЗАО "АК "Киевводоканал".

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Отмечается, что 21 декабря 2018 г. на заседании НКРЭКУ были приняты проекты постановлений по изменению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод и тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем).

"Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева составит 20,832 грн (в т. Ч. НДС 3,472 грн) за 1 куб. м. Тариф на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению (с использованием внутридомовых систем) составит 22,212 грн (в т. ч. НДС 3,702 грн) за 1 куб. м.", - отметили в "Киевводоканале".

Даты начала действия новых постановлений НКРЭКУ не уточняются.

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Напоминаем:

Согласно решению НКРЭКП от 10 и 11 декабря 2018 г., с 1 января 2019 года повышаются тарифы на отопление и горячую воду для населения для 26 производителей тепловой энергии.

Тарифы 26 ТКЭ были повышены на 4-24%, в среднем рост составил 16,6%, более 75% в тарифе на тепло приходится на стоимость топлива.

Согласно решению Кабмина, с 1 ноября 2018 года повышаются цены на газ для населения на 23%.