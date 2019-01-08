Глава Всемирного банка заявил о своей отставке

Глава Всемирного банка, 59-летний Джим Ён Ким заявил о намерении покинуть должность с 1 февраля.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление организации.

Джим Ён Ким был переизбран на второй 5-летний срок главы ВБ в 2017 году и должен был покинуть должность в 2022 году.

О причинах неожиданного решения главы ВБ не сообщается.

Как говорится в заявлении Всемирного банка, Ким "сосредоточится на увеличении инвестиций в инфраструктуру в развивающихся странах" в компании, к которой присоединится после отставки.

Исполняющим обязанности президента ВБ станет главный исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.