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Глава Всемирного банка заявил о своей отставке

Вторник, 8 января 2019, 12:15
 

Глава Всемирного банка, 59-летний Джим Ён Ким заявил о намерении покинуть должность с 1 февраля.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление организации.

Джим Ён Ким был переизбран на второй 5-летний срок главы ВБ в 2017 году и должен был покинуть должность в 2022 году.

О причинах неожиданного решения главы ВБ не сообщается.

Как говорится в заявлении Всемирного банка, Ким "сосредоточится на увеличении инвестиций в инфраструктуру в развивающихся странах" в компании, к которой присоединится после отставки.

Исполняющим обязанности президента ВБ станет главный исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева. 

Украинская правда

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Всемирный банк

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