В Запорожье на предприятии "Укроборонпрома" поймали взяточника

Начальника отдела ГП "Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "МиГремонт"" Государственного концерна "Укроборонпром" задержали на взятке.

Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона.

Начальник материально-технического обеспечения ГП был задержан военной прокуратурой Запорожского гарнизона совместно с сотрудниками следственного управления ГУ Нацполиции в Запорожской области, при оперативном сопровождении сотрудников Управления защиты экономики в Запорожской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

"Установлено, что за беспрепятственное заключение договоров на поставку продукции в ГП "ЗДАРЗ "МиГремонт"" должностное лицо государственного предприятия требовало от директора частного предприятия 10% от суммы договора", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в декабре прошлого года начальник отдела государственного предприятия получил для себя часть неправомерной выгоды в сумме 4700 грн, передача которой происходила под контролем правоохранительных органов.

"4 января 2019 года после получения второй части оговоренной суммы взятки в размере 3000 грн чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении. Военной прокуратурой указанному лицу готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда