Британцы признали Ryanair худшим авиаперевозчиком
Компания Which, которая специализируется на исследованиях потребительского рынка, опубликовала результаты опроса британцев, согласно которым бюджетная авиакомпания Ryanair оказалась на последнем - 19-м месте - среди перевозчиков, летающих из Британии.
Как сообщает BBC, в топ-5 списка попали Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian и KLM.
Другие крупные британские авиакомпании, Easyjet и British Airways, заняли 11 и 15 место в списке.
В 2018 году Ryanair пережил масштабную забастовку. Компания отменяла рейсы и не предлагала клиентам компенсации, а также трижды меняла правила провоза багажа.
Опрошенные выразили недовольство процессом регистрации, удобством кресел, едой и напитками, а также комфортом в салоне самолета.
Тысячи опрошенных заявили, что "больше никогда" не будут пользоваться услугами этой авиакомпании.
Представитель Ryanair заявил, что опрос не отражает реальный успех компании.
"Количество пассажиров Ryanair выросло на 80% за последние шесть лет, а сайт Ryanair.com стал самым посещаемым авиасайтом в мире. Эти факты свидетельствуют о том, что потребители хотят чего-то большего, чем нерепрезентативный опрос только 8 тисяч человек", - заявил представитель компании.
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