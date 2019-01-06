Британцы признали Ryanair худшим авиаперевозчиком

Компания Which, которая специализируется на исследованиях потребительского рынка, опубликовала результаты опроса британцев, согласно которым бюджетная авиакомпания Ryanair оказалась на последнем - 19-м месте - среди перевозчиков, летающих из Британии.

Как сообщает BBC, в топ-5 списка попали Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian и KLM.

Другие крупные британские авиакомпании, Easyjet и British Airways, заняли 11 и 15 место в списке.

В 2018 году Ryanair пережил масштабную забастовку. Компания отменяла рейсы и не предлагала клиентам компенсации, а также трижды меняла правила провоза багажа.

Опрошенные выразили недовольство процессом регистрации, удобством кресел, едой и напитками, а также комфортом в салоне самолета.

Тысячи опрошенных заявили, что "больше никогда" не будут пользоваться услугами этой авиакомпании.

Представитель Ryanair заявил, что опрос не отражает реальный успех компании.

"Количество пассажиров Ryanair выросло на 80% за последние шесть лет, а сайт Ryanair.com стал самым посещаемым авиасайтом в мире. Эти факты свидетельствуют о том, что потребители хотят чего-то большего, чем нерепрезентативный опрос только 8 тисяч человек", - заявил представитель компании.

Европейская правда