Россия не может ввести железнодорожное сообщение через Керченский пролив

Вследствие неправильного проектирования железнодорожных подходов к Керченскому мосту Россия в очередной раз отложила сроки введения в эксплуатацию железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

Об этом сообщает МинВОТ.



"Из-за ошибки проектировщиков ЗАО "Ленпромтранспроект" (г. Санкт-Петербург) правительству Российской Федерации придется дополнительно выделить почти 3 миллиарда рублей (44 млн долл.) для завершения строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту, о чем свидетельствует распоряжение правительства России от 27.12.2018 № 2957-р", - говорится в сообщении.



По данным МинВОТ, оказалось, что имеющуюся почву нельзя использовать для насыпи под железнодорожное полотно. При строительстве установлено, что фактические свойства почв существенно отличаются от тех, что были использованы при проектировании ЗАО "Ленпромтранспроект".



В связи с отсутствием в достаточном объеме необходимых строительных материалов, в ноябре 2018 года встретились представители оккупационных властей Крыма и Абхазии. Во время встречи они говорили о возможности поставок на временно оккупированный полуостров материалов (щебень, песок, гравий) для строительства трассы "Таврида" и о расширении ассортимента торговли другими строительными материалами.



Кроме того, в железнодорожном туннеле, что строится в районе поселка Октябрьское, рядом с местом проведения археологических раскопок Биэлы в 2018 году было непредвиденный сдвиг породы, который повредил крепление тоннеля.



"Именно с этим связаны задержки выполнения всех строительных работ, в том числе отмена тендера на электрификацию участка железнодорожного моста через Керченский пролив", - отмечают в министерстве.



20 августа 2018 года Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ объявило тендер на электрификацию участка железной дороги через Керченский пролив (до поселка Багерово).



Предельная стоимость работ по контракту была установлена ​​в 4,1 млрд рублей, прием заявок был до 28 октября 2018 года.



19 ноября соответствующий конкурс был отменен. По официальной версии властей РФ, причиной стало проведение археологических раскопок.