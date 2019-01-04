И.о. мэра Смелы сообщили о подозрении за "замерзший город"

Депутату Смелянского горсовета, который исполнял обязанности мэра, объявили о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей, которое привело к срыву отопительного сезона в городе.

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области.

"Сообщено о подозрении одному из депутатов Смелянского городского совета в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридического лица и повлекшее тяжелые последствия) УК ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат, выполняя обязанности городского головы Смелы, достоверно знал, что коммунальное предприятие не имеет средств, чтобы платить за газ, и просило о дополнительном финансировании.

Чиновник имел полномочия и возможность, но не принял меры, чтобы разрешить ситуацию с газом. Это в свою очередь привело к несанкционированному отбору газа и повлекло материальный ущерб коммунальному предприятию в виде увеличения долга на сумму более 29 млн гривен.

В прокуратуре напомнили, что депутату грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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Напомним:

С 12 ноября 2018 года в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.

Поставку тепла в Смеле задерживают два года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смилаенергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию.

Местные жители перекрывали движение транспортных средств с требованием дать тепло в квартиры.

Мэр Смелы Алексей Цибко заявил, что его не пустили на заседание Кабмина.

15 ноября президент Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле в течение нескольких часов под его ответственность.

16 ноября министр регионального развития Геннадий Зубко заявил, что в Смеле начали подавать теплоноситель.

Украинская правда