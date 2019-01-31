Украинский аграрный экспорт в ЕС в 2018 году вырос на 9%

По результатам прошлого года украинский экспорт агропродукции в страны ЕС увеличился на 8,7%.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, говорится в сообщении пресс-службы Минагро.

Как отмечается, в 2018 году внешнеторговый оборот товарами АПК между Украиной и странами ЕС увеличился на 11,4% по сравнению с 2017 годом и составил свыше $9 млрд, из которых $6,3 млрд приходится на украинский аграрный экспорт.

"Украинский экспорт продукции АПК в страны ЕС продолжает демонстрировать ежегодный рост: в 2016 году он был чуть более чем $4 млрд, в 2017 году – $5,8 млрд, а по результатам 2018 года он превышает $6,3 млрд. Такая динамика четко демонстрирует успешность Соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС в сфере АПК", - отметила Трофимцева

По ее словам, лидерами украинского аграрного экспорта на рынки ЕС остаются зерновые, которых экспортировано более чем на $2,2 млрд, семена масличных культур – $1,1 млрд и масла – $1,1 млрд.

ТОП-5 ключевых импортеров украинских аграрных и пищевых продуктов в ЕС возглавляют Нидерланды, куда было экспортировано продукции на сумму почти $1,2 млрд. Второе место занимает Испания ($1,04 млрд), третье место у Италии ($737,9 млн), а далее идут Германия ($667,4 млн) и Польша ($656,7 млн).

Импорт продукции АПК из стран ЕС также продемонстрировал рост. За 2018 год он составил почти $2,7 млрд, что на $420,7 млн больше по сравнению с 2017 годом.

Европейская правда