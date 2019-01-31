Кропачев без торгов получил еще 66 миллионов за обогащение угля

ГП "Селидовуголь" 25 января заключило два соглашения об услугах по обогащению угля на общую сумму 65,98 грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", пишут "Наші гроші".

ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Россия" за 36,98 млн грн. обработает 255 тыс т угля Г (0-200) из шахты "Котляревская", а ОАО "Центральная обогатительная фабрика "Украина" за 29,00 млн грн. - 200 тыс т угля из шахты "Украина" по 145 грн. / т.

В 2018 году государственные шахтоуправления заказывали ЗАО "Центральная обогатительная фабрика "Мирноградская" обогащение угля по такой же цене в 145 грн. / т.

Ранее, в декабре 2017 года "Селидовуголь" получило такую ​​же цену от фабрик "Россия" и "Украина". Это был новый рекорд для углеобогащения в Украине. Например, в ноябре 2017 ГП "Лисичанскуголь" заказывало фабрике "Мирноградская" переработку по 99 грн. / т, что почти в полтора раза дешевле нынешней договорной цены.

Кроме того, в прошлом году в этот же уровня почти достигла стоимость обогащения для ГП "Львовуголь" от ПАО "Львовская угольная компания" из сферы влияния нардепа от "Оппозиционного блока", экс-министра соцполитики Натальи Королевской - 136 грн. / т.

Нынешние закупки провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции. В обосновании говорится, что существующие конвейерные линии шахт "Котляревская" (старое название - "Россия") и "Украина" позволяют транспортировать уголь соответственно только на фабрики "Россия" и "Украина", а отгрузки в железнодорожные вагоны или автотранспорт невозможно из-за отсутствия подъездных путей.

С недавних пор по 74% акций фабрики "Украина", "Россия" и "Мирноградская" принадлежит ООО "Укрдонинвест" Юлии Кропачевой и экс-депутата Донецкого облсовета Виталия Кропачева.

Его называют представителем в угольной отрасли первого заместителя председателя фракции "БПП" и бизнес-партнера президента Петра Порошенко - Игоря Кононенко. Кропачев контролирует деятельность ряда углеперерабатывающих предприятий, ранее принадлежавших группировке Януковича.

Остальными акциями этих трех фабрик владеет ООО "ТЭК Холдинг" директора Валерия Сипко, которым до 2015 года владел Сергей Марченко с оккупированной Макеевки Донецкой области.

До 2018 года "Укрдонинвест" имел лишь четверть акций фабрик "Украина" и "Россия", а остальным владело ООО "ДРФЦ" из группировки Александра Януковича, которое принадлежит Виргинскому оффшору "Сароне Холдингс Лимитед" (конечный бенефициар Антонис Ксенодохидис с Кипра). Оно также имело 100% акций фабрики "Мирноградская".

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