Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
31 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,78 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,72 - 27,74 гривни;
Евро - 31,83 - 31,85 гривни;
Российский рубль - 0,4242 - 0,4247 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 13:45 котировки гривни к доллару составляли 27,51 - 27,76 гривни. Евро покупают по 31,45 гривни, продают по 31,88 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,55 - 27,61 гривни, евро - 31,50 - 31,46 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 31 января на уровне 27,75 гривни.
30 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,75 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua