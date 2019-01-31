Государственный банк увеличил чистую прибыль на 25%

Государственный "Укрэксимбанк" в 2018 году увеличил чистую прибыль на на 193 миллиона гривен по сравнению с 2017 годом – до 958,497 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оборотно-сальдовую ведомость банка.

Валюта баланса Укрэксимбанка за год сократилась на 5,2% - до 161,7 млрд грн.

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка, на 1 декабря 2018 года по размеру чистых активов банк занимал 3-е место среди 77 действовавших в стране банков.

Напоминаем:

Государственный Приватбанк закончил 2018 год с прибылью в размере 11,7 миллиарда гривен.

Чистая прибыль Райффайзен Банка Аваль в 2018 году составила 5,087 млрд гривен.

Прибыль "Укргазбанка" в 2018 году достигла 766 миллиона гривен, что на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный набсоветом запланированный показатель.

Национальный банк прогнозирует по итогам 2018 года рекордный показатель прибыли банковской системы Украины, за срок более 10 лет.