Huawei отстранили от тендера на создание налогового портала Чехии

Генеральная налоговая дирекция Чехии устранила китайскую компанию Huawei из списка претендентов на создание специализированного портала "Мои налоги". Заказ оценен в 500 млн крон (19,2 миллиона евро).

Об этом пишет Reuters.

Чешское управление по кибербезопасности (NUKIB) заявило в ноябре, что использование продуктов китайских компаний Huawei или ZTE может быть угрозой для безопасности данных.

"Предупреждение от NUKIB является обязательным для финансовой администрации, и мы обязаны его выполнять", - сказал представитель Министерства финансов.

Huawei протестует против этого решения. "Мы твердо верим, что это дискриминационный акт, основанный на необоснованном и ложном предупреждении, изданном NUKIB", - сказала пресс-секретарь Huawei в Чешской Республике.

"Мы будем просить Министерство финансов отозвать этот тендер и переиздать его в соответствии с действующим законодательством Чешской Республики. Если не будет найдено никакого решения, Huawei рассмотрит все варианты", - добавила она.

29 января в США предъявили Huawei обвинения в краже интеллектуальной собственности.

Кроме этого, США объявили, что направили канадским властям запрос об экстрадиции финдиректора и дочери основателя Huawei Мэн Ваньчжоу.

МИД Китая призвал США отказаться от преследования Мэн Ваньчжоу и от "очернения и нападок на конкретные китайские предприятия".

Ваньчжоу по запросу Вашингтона была ранее арестована, а затем отпущена под залог в 7,4 миллиона долларов в Канаде.

Ранее НАТО и ЕС призвали принять общее решение по Huawei.

Ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE (Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги) из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

Huawei вышла на второе место по количеству проданных смартфонов в мире во втором квартале 2018 года, оттеснив Apple на третью строчку.

За год Huawei побила свой рекорд по продажам смартфонов, реализовав более 200 млн аппаратов.

В декабре Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Huawei Украина" более чем на 100 тысяч гривень "за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции".

Европейская правда