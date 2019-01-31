Tesla сообщила о миллиардном убытке и рекордной выручке

Убытки американской компании Tesla, занимающейся производством электромобилей, за прошлый год составили около 976 миллионов долларов, или 5,72 доллара на одну акцию.

Об этом свидетельствует опубликованная в среду корпоративная отчетность Tesla, передает ТАСС.

Общая выручка компании за 2018 год составила при этом примерно 21,4 млрд долларов, что является рекордом для нее за все время существования. В четвертом квартале 2018 года выручка поднялась до 7,2 млрд долларов.

Чистая прибыль за три последних месяца 2018 года составила примерно 139,4 млн долларов. В третьем квартале данный показатель находился на отметке 311,5 млн долларов.

Таким образом, как отмечает портал The Verge, это первый случай в истории Tesla, когда по итогам двух кварталов подряд компания фиксирует прибыль. При этом в опубликованной отчетности автопроизводитель выступил с прогнозом, что каждый квартал 2019 года для него будет прибыльным.

Tesla также заявила, что планирует достичь обещанных объемов выпуска электромобилей Model 3 в 500 тыс. машин в год между четвертым кварталом 2019 года и вторым кварталом 2020-го. Ранее планировалось, что данный показатель будет достигнут уже в 2018 году, однако этого не произошло.

Как отмечает агентство Reuters, инвесторы не были воодушевлены финансовой отчетностью Tesla. Аналитики прогнозировали более высокие показатели прибыли за четвертый квартал. Стоимость акций компании на биржевых торгах в среду упала почти на 3%.

Напомним:

Ранее Tesla решила сократить 7%, или примерно 3,4 тысяч постоянных работников.

В декабре Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.