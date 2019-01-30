Крупная международная сеть открывает заправки в Украине

Первые АЗК швецарской международной сети Avia могут появиться в Украине до конца 2019 года.

Об этом говорится в сообщении поставщика светлых нефтепродуктов Wexler Group, передает "Интерфакс-Украина".

Avia Association в лице польской Unimot подписала с Wexler Group меморандум о сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе Украины, которое будет направлено на добычу и переработку нефти.

Кроме того, планируется, что в этом году Avia начнет совместное с Wexler Group производство моторного топлива и горюче-смазочных материалов.

Как сообщалось, Unimot получила разрешение от швейцарской Avia International на использование бренда в Украине и заявила о планах по открытию в стране в 2019 году первых АЗС. В Unimot сообщали о поступлении большого количества заявок от украинских предпринимателей-собственников АЗС, заинтересованных в сотрудничестве.

Ранее также сообщалось о планах Wexler Group значительно увеличить свое присутствие на розничном рынке нефтепродуктов Украины.

Компания Avia основана в 1927 г. после объединения нескольких независимых импортеров нефти в Швейцарии. На текущий момент AVIA представлена в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Австрии, Чехии, Швейцарии, Польше и в других странах.