Экс-чиновник утверждает, что в Минобороны знали о скандальном демонтаже здания

Экс-директор государственного предприятия "Укрвоенстрой" утверждает, что в министерстве обороны согласовали демонтаж долгостроя в Житомире, который, по мнению аудиторов того же Минобороны, привел к потере 6,8 млн гривень.

По тем фактам Военная прокуратура Дарницкого гарнизона открыла уголовное производство.

"Предприятие постоянно информировало Министерство обороны Украины относительно действий, направленных на завершение строительства, а действия предприятия, в свою очередь, согласовывались Министерством обороны Украины, в т.ч. на рабочих совещаниях ", - об этом заявил экс-директор "Укрвоенстроя" Алексей Касперов в письме к "Экономической правде".

Напомним, проект "Марлин" опубликовал аудиторский отчет Минобороны, в котором говорилось о том, как в июле 2017 года "Укрвоенстрой" нанял частную фирму разобрать незавершенную постройку в Житомире, которую планировали возвести для заселения военных. На возведение объекта было потрачено 6,8 млн гривень.

Аудиторы доказывали, что временно исполняющий обязанности директора госпредприятия Алексей Касперов не обеспечил определения ликвидационной стоимости объекта незавершенного строительства. И не провел конкурс по продаже объекта незавершенного строительства с целью определения наиболее выгодного предложения.

Демонтаж был проведен с нарушениями действующего законодательства. В частности, не был разработан проект разборки здания. В дальнейшем разобранные строительные материалы были реализованы 30 тысяч гривень. Таким образом, по мнению аудиторов, были допущены потери предприятием на сумму 6,8 млн гривень.

В свою очередь Касперов утверждает, что он наоборот реанимировал строительство жилья, в которое в начале двухтысячных годов вложили деньги 25 обманутых частных инвесторов. По мнению экс-директора, потери будут возвращены в конце 2019 за счет возможной прибыли в виде доли квартир предприятия в объекте строительства.