"Укрзализныця" проведет испытания французских и китайских электровозов

"Укрзализныця" в ближайшее время начнет тестировать электровозы французской Alstom и китайской CRRC, после чего выберет поставщика локомотивов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Дело.

"Мы сейчас перейдем к тестовым испытаниям локомотивов и Alstom, и CRRC. Это будет в скором времени. Думаю, что после испытаний мы сможем сказать, какой локомотив наилучший, хотя в этом вопросе должны приниматься во внимание ряд параметров. В случае электровозов есть множество производителей, которые выпускают технику не только для железных дорог, но я для городского сообщения, для метро и других вариантов. Этого производства в Украине тоже нет", — рассказал Омелян.

Отвечая на вопрос, когда у УЗ появится новый электровоз, министр сообщил, что поставки должны были начаться еще в 2018 году.

"Электровозы должны были появится совместно с тепловозами General Electric… Уже 2019 год, но проблема не решена. Это критично", — сообщил Омелян.

Напомним:

20 сентября "Укрзализныця" подписала меморандум о взаимопонимании с Alstom и CRRC.

В Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.

Ранее сообщалось, что американский тепловоз производства General Electric дважды не смог сдвинуться с места при перевозке груза из-за перегруженности.

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Репортаж c завода General Electric в Пенсильвании, где происходит производство локомотивов для Украины, смотрите по ссылке: Как в США cобирают "тризубы" для украинцев. Репортаж с завода General Electric