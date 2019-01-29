В Минагропроде подсчитали, сколько господдержки за год получили аграрии

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины по итогам 2018 года выплатило аграриям 4 млрд 166,2 млн грн по программам государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минагропрода, передает "Интерфакс-Украина".

По программе удешевления кредитов аграрии получили 265,9 млн грн. Изначально данная программа была рассчитана на 66 млн грн, но после перераспределения средств увеличена до 266 млн грн.

"Фермерский миллиард" Верховная Рада сократила в декабре до 210 млн грн, из которых было использовано 203,3 млн грн.

Господдержка хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников изначально предусматривала 300 млн грн, однако позже была увеличена до 400 млн грн. За год по данной программе выделено 394,3 млн грн.

Программа по поддержке животноводства являлась крупнейшей программой господдержки АПК со стартовыми 4 млрд грн, однако в декабре ВР сократила ее до 2,4 млрд грн. Из этих средств было выплачено 2 млрд 389,8 млн грн.

Дотации на приобретение с/х техники в бюджете-2018 предусматривались на уровне 945 млн грн, однако позже были увеличены до 955 млн грн. По данной программе министерство выплатило 912,8 млн грн.

В региональном разрезе наибольшую сумму по всем программам поддержки получили аграрии Винницкой области (1 млрд 198 млн грн, 28,7% общей суммы), Хмельницкой (253,5 млн грн), Киевской (219,5 млн грн). Замыкают первую пятерку Черниговская (214,6 млн грн) и Черкасская области (209,8 млн грн).

По данным министерства, больше всего средств аграрии получили через ПриватБанк (458,3 млн грн) и Ощадбанк (384,4 млн грн).

Как сообщалось, программы господдержки АПК на 2019 год включают 800 млн грн поддержки фермерам, 244,5 млн грн - на кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн – удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн – поддержка хмелеводства, закладка молодых садов, виноградников и ягодников. На программу поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводства в 2019 году запланировано 3,5 млрд грн, финансовая поддержка сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, оборудования, вагонов) – около 881,8 млн грн.

Расходы на аппарат Минагропрода предусмотрены на уровне 6,3 млрд грн.

Напомним, ранее аграрии заявили, что механизм распределения государственных средств фактически оставляет сельхозпроизводителей без помощи.