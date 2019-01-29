Ryanair приобрела австрийскую авиакомпанию
Ирландский лоукостер Ryanair приобрел 100% австрийской авиакомпании Laudamotion, основанной чемпионом "Формулы 1" Ники Лауда.
Об этом сообщает AP.
В Laudamotion сообщили, что ирландский перевозчик приобрел 100% акций компании в декабре прошлого года.
Сообщается, что Ryanair впервые приобрел почти 25% компании в марте прошлого года, затем увеличил долю до 75%.
В Laudamotion сообщили, что теперь будут расширять свой флот и набирать дополнительных пилотов, бортпроводников и инженеров.
Компания планирует открыть новые маршруты из своих баз в Вене, Штутгарте, Дюссельдорфе и Пальме.
Покупку австрийской авиакомпании планировала Lufthansa, однако Еврокомиссия решила, что это может негативно повлиять на конкуренцию на рынке.
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