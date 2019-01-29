Прибыль Укргазбанка за 2018 год составила 766 млн грн
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Как сообщает пресс-служба банка, по результатам деятельности в 2018 году прибыль Укргазбанка достигла 766 млн грн, что почти на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный Наблюдательным советом Банка запланированный показатель.
Активы Банка увеличились почти на 20% по сравнению с показателем предыдущего года. Кредитный портфель эко-проектов увеличился вдвое и достиг 17,4 млрд грн.
Всего с начала сотрудничества Укргазбанка с IFC было реализовано 145 масштабных проектов ВИЭ.
Среди них: 107 солнечных электростанций, 6 ветровых электростанции, 18 малых гидроэлектростанций, 5 ТЭС на биомассе и 9 биогазовых электростанций.
Укргазбанк - лидер "зеленого" финансирования в Украине относительно финансовой поддержки ввода новых мощностей с 2017 года.
Каждый четвертый мегаватт полученного "зеленого" тарифа в Украине профинансировао с помощью Укргазбанка.
При этом Банк профинансировал треть новых проектов по возобновляемым источникам энергии в 2017 году и 50% всех новых мощностей по ВИЭ в 2018 году (согласно данным НКРЭ КП).
Напомним, прибыль Укргазбанка за 2017 год составила 624 млн грн.
Лицензия НБУ № 123 от 06.10.2011
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