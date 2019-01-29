США предъявили Huawei обвинения в краже технологий, Пекин возмущен

В США предъявили китайской компании Huawei обвинения в краже интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций против Ирана.

Кроме этого, США объявили, что направили канадским властям запрос об экстрадиции финдиректора и дочери основателя Huawei Мэн Ваньчжоу.

МИД Китая призвал США отказаться от преследования Мэн Ваньчжоу и от "очернения и нападок на конкретные китайские предприятия".

В Huawei полагают, что выдвинутые ранее судебными властями США обвинения в адрес компании не имеют под собой оснований.

"Huawei разочарована сегодняшним предъявлением обвинений против компании", - говорится в заявлении на странице Huawei в Twitter.

В заявлении упоминается Мэн Ваньчжоу, которая по запросу Вашингтона была ранее арестована, а затем отпущена под залог в 7,4 миллиона долларов в Канаде.

"Компания отрицает, что она или ее дочерняя структура или аффилированная организация совершили какие-либо из вменяемых им нарушений законодательства США, указанных в каждом из пунктов обвинения; и не осведомлена о каких-либо противоправных действиях Мэн Ванчьжоу, и верит, что американские суды в итоге придут к тем же выводам", - отмечается в заявлении.

Ранее НАТО и ЕС призвали принять общее решение по Huawei.

Ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE (Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги) из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

Huawei вышла на второе место по количеству проданных смартфонов в мире во втором квартале 2018 года, оттеснив Apple на третью строчку.

За год Huawei побила свой рекорд по продажам смартфонов, реализовав более 200 млн аппаратов.

В декабре Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Huawei Украина" более чем на 100 тысяч гривень "за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции".