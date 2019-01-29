ЦБ ЕС: высокий госдолг — это потеря суверенитета

Страна теряет суверенитет, если ее государственный долг слишком высок.

Об этом заявил в понедельник глава Европейского центрального банка Марио Драги, пишет ANSA.

Он сказал, что потеря суверенитета происходит потому, что при слишком большом государственном долге "все решают рынки". В таких случаях, по его словам, "каждое политическое решение должны тщательно проверять рынки, то есть лица, которые не голосуют и находятся вне процесса демократического контроля".

Драги сказал, что "долг создается политическими решениями правительств", а "суверенитет теряется из-за ошибочной политики".

Еврокомиссия в декабре решила не начинать дисциплинарную процедуру против Италии из-за ее дефицита бюджета и госдолга после того, как популистское правительство страны пообещало сократить некоторые запланированные расходы. Комиссия закрыла глаза на то, что Рим не снизил структурный дефицит в этом году. Правила ЕС требуют, чтобы страны с высоким уровнем долга сокращали свои нагрузки ежегодно.

Сейчас долг Италии составляет 133% ВВП - это наибольший показатель среди стран еврозоны после Греции. В то же время Банк Италии сообщил, что страна, вероятно, впала в рецессию в 2018 году и будет иметь более медленный, чем прогнозировалось, экономический рост в этом и следующем годах. Замедление темпов затрудняет для Италии сдерживание обещания перед ЕС по сокращению дефицита бюджета.

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Европейская правда