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Трудовые мигранты увеличили денежные переводы в Украину

Понедельник, 28 января 2019, 20:50
 

В 2018 году украинскими гражданами в странах Европы было перечислено в Украину свыше 70 миллионов евро, что 8 раз больше, чем в 2017 году.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе онлайн сервиса TransferGo.

"Согласно нашим данным, ежегодный рост компании составляет 100%. Украина является для нас ключевым рынком, который мы планируем активно развивать, внедряя инновационные решение в наш сервис", - заявил Даумантас Двилинкас, соучредитель и генеральный директор TransferGo.

Отмечается, что к концу 2018 года количество переводов в Украину через TransferGo составило 350 тысяч.

"На сегодняшний день более 110 тысяч украинских граждан, большая часть которых – это трудовые мигранты в странах Европы, являются клиентами TransferGo. При этом, общее количество пользователей сервиса в мире составляет 900 тысяч", - говорится в пресс-релизе.

Напоминаем:

Сервис TransferGo обеспечивает денежные переводы онлайн в 47 странах мира.

В июле 2018 года компания запустила бесплатные переводы в Украину, что дало возможность украинским гражданам переводить деньги домой без дополнительных расходов.

Экономическая правда

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деньги миграция

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