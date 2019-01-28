Суд отказался разблокировать процесс большой приватизации

Апелляционный суд отказал Фонду госимущества Украины в удовлетворении апелляционной жалобы по судебным разбирательствам, заблокировавшим работу избранных на конкурсе советников по приватизации пяти государственных компаний.

Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в Facebook.

"Шестой апелляционный административный суд, который своим решением мог разблокировать процесс утверждения Кабинетом министров инвестиционных советников на 5 предприятий большой приватизации, отказал Фонду государственного имущества в удовлетворении апелляционной жалобы", - написал Трубаров.

Он отметил, что апелляционную жалобу компании Pericles Global Advisory, которая победила в конкурсе на инвестиционного советника Одесского припортового завода, суд вообще оставил без рассмотрения.

"Удивительно - две компании подали никчемный иск, с надуманными обвинениями, судебные заседания пропускают или заявляют отводы судьям, и уже во второй раз суд их поддерживает. Фонд непременно подаст кассацию, но это дополнительные потери времени, это предприятия, которые простаивают и дешевеют, это работники, которые не получают зарплаты. Это точно не в пользу государства, но это происходит", - подчеркнул Трубаров.

Отметим, ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов заявил, что спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует.