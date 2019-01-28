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Процентные ставки по депозитам в гривне немного повысились

Понедельник, 28 января 2019, 14:40
 

По итогам недели с 21 января по 27 января выросли средние ставки в банках по гривневым депозитам.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net.

Доходность долларовых вкладов изменилась минимально. Сбережения в евро не претерпели изменений.

Максимально выросла средняя ставка по бессрочным сбережениям (на 0,05 п.п. до 8,09% годовых). Депозиты сроком свыше года набрали 0,02 п.п. и предлагают 13,92% годовых. Вклады на период от 1 до 3 месяцев также подорожали на 0,02 п.п. до 11,7% годовых.

Сбережения на срок до месяца не изменились в цене, их доходность составляет 10,5% годовых. Также на прежнем уровне остались и средние ставки для вкладов периодом до полугода (13,81%) и свыше полугода (14,42%).

Долларовые депозиты подняли доходность только для длительных сроков, от полугода и свыше года (на 0,01 п.п. до 2,79% и до 3,04% годовых соответственно). Остальные сроки не претерпели изменений в ставках.

Бессрочные сбережения предлагают 0,88% годовых, депозиты сроком до месяца - 1,41% годовых. Доходность вкладов на периоды до полугода составляет 1,19% годовых, свыше полугода – 2,31% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро остались без изменений для всех периодов. Бессрочные сбережения предлагают 0,55% годовых. Средняя ставка по депозитам на период до месяца  составляет 1,07%, а от месяца до 3 - 1,1% годовых.

Стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев составляет 1,68% годовых, а от 6 до 12 месяцев – 2,07% годовых. Сбережения сроком свыше года предлагают доходность в 2,27% годовых.

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