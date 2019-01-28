Цены на алюминий отреагировали на снятие санкций с компаний Дерипаски

Алюминий дешевеет в ходе торгов в Лондоне после снятия американских санкций с "РусАла".

Об этом пишет "Интерфакс".

Цена на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов опустилась в понедельник на 1,4%, до 1892,5 доллара за тонну.

Около полуночи 28 января США отменили санкции в отношении трех компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Речь, в частности, идет о компаниях Русал, EN + Group Plc и АО "ЕвроСибЭнерго".

Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силу: отсрочка, последний раз продленная 21 января, действовала до 28 января.

При этом Дерипаска остается под санкциями, говорится в сообщении американского Минфина.

Цена алюминия с апреля прошлого года колебалась на новостях о "РусАле" и неопределенности спроса на металлы в Китае, в первую сессию текущего года она падала до минимума за два года.

Акции "РусАла" подорожали на 3,7% по итогам сессии в Гонконге 28 января, в ходе торгов в Москве бумаги компании прибавили почти 6%.