Президент Австрии раскритиковал США из-за "Северного потока-2"

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен раскритиковал США за позицию по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом сообщает газета Der Standard.

По его словам, США оказывают давление на ЕС из-за данного проекта.

"Администрация американского президента Дональда Трампа относится к ЕС и отдельных его стран в качестве своей колонии" - заявил Ван дер Беллен.

По его мнению, такие страны как США и Россия заинтересованы в ослаблении ЕС.

Напомним:

Российский "Газпром" уже построил более 20% газопровода "Северный поток - 2".

Две ветви "Северного потока-2" должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Противники проекта - Польша, страны Балтии, Украина и США - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Европейская правда