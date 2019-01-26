Газовика Фирташа подозревают в хищении газа на 26 миллионов
Октябрьский райсуд Запорожья отстранил председателя правления контролируемого Дмитрием Фирташем "Запорожгаза" Олега Мизика от должности сроком на два месяца.
Соответствующее решение было принято по ходатайству следователя СБУ, сообщает пресс-служба суда.
"Руководитель Запорожгаза подозревается в злоупотреблении своими полномочиями и внесении ложных данных в официальные документы в период октябрь-декабрь 2014 года для списания газа объемом 3,931 млн кубометров, стоимостью 26,622 млн гривен", - говорится в сообщении.
Как отмечается, защита подозреваемого возражала против отстранения Мизика от должности ссылаясь на недоказанность вины подзащитного, отсутствие возможности общаться или иным образом влиять на свидетелей, необоснованность предъявленного подозрения, а также не установление личности потерпевшего.
"Кроме того, адвокат обратил внимание суда на то, что все необходимые документы уже изъяты в ходе следствия, а отстранение от должности парализует работу "Запорожгаза", что приведет к тяжелым последствиям как для предприятия, так и для потребителей", - сообщает пресс-служба.
"Суд, заслушав стороны, изучив материалы ходатайства, признал обоснованными доводы прокурора и пришел к выводу о возможности влияния подозреваемого на свидетелей по делу, часть из которых являются сотрудниками "Запорожгаза", - отметили в суде.
Ранее у Мизика забрали загранпаспорт и запретили общаться с некоторыми подчиненными из-за подозрения в хищении газа.
"Запорожгаз" контролируется структурами Дмитрия Фирташа, при этом 25% акций общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".
Экономическая правда
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