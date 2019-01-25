Новости дня: об афере на АЭС, росте госдолга и новом электромобиле

О чем все говорят сегодня?

Об афере на АЭС. Чешская компания Škoda JS, которая принадлежит подсанкционной российской группе, которая, в свою очередь, фигурирует в деле НАБУ в отношении экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко, может построить новые реакторы для Хмельницкой АЭС за 70 миллиардов гривень.

О росте госдолга. Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в декабре 2018 вырос в долларовом эквиваленте на 4,77%, в гривневом - на 2,17%.

О новом электромобиле. Первая партия электромобилей JAC iEV7S уже в Украине и в конце января машины должны поступить к дилерам.

Об анбандлинге. НАК "Нафтогаз Украины" в начале февраля 2019 планирует выставить на широкое обсуждение свой план анбандлинга (выделение из "Нафтогаза" деятельности по транспортировке газа), который предусматривает вариант концессии.

О сложном возврате долгов. Ощадбанк выиграл очередной суд по делу компании "Креатив" на сумму 116 млн долларов и 569 млн гривень.

О продаже гривень рулонами. Национальный банк на аукционе 24 января реализовал неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на 9,8 млн гривень.

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