Все разделы
Укр / Рус

За год энергетическая таможня ГФС перечислила в бюджет 111 миллиардов

Пятница, 25 января 2019, 18:19
Энергетическая таможня ГФС в 2018 году перечислила в государственный бюджет 111 млрд грн, тем самым обеспечив треть поступлений по таможенной системе.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Энергетическая таможня ГФС является бюджетообразующей, перечислив в 2018 году в государственный бюджет 111 млрд грн. стабильно обеспечила треть поступлений по таможенной системе. Прирост таможенных платежей к показателям 2017 года составил 18%", - говорится в сообщении.

В ГФС очертили перспективные направления развития деятельности инфраструктуры и подразделений таможни в русле воплощения проекта SMART-таможни. Это и автоматизация процессов таможенного оформления, и создание "Центров компетенции" (их планируется создать 4, по одному на базе каждого таможенного поста таможни), и оснащение современных "смотровых групп" средствами экспресс-анализа для выполнения таможенных формальностей и другие инициативы.

С целью реализации этих планов необходимо оперативное приведение собственных нормативно – правовых актов к принципам и стандартам ЕС.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ГФС энергетика бюджет

powered by lun.ua
Материалы по теме
В ГФС напомнили, когда "евробляхеров" начнут штрафовать по-новому 25 января 2019, 16:45
Налоговая предлагает учитывать данные о зарплатах "в конвертах" при начислении субсидий 24 января 2019, 16:15
Льготный период подходит к концу, количество оформленных "евроблях" бьет рекорды — ГФС 24 января 2019, 10:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте