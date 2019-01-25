Импорт соли и лампочек из Беларуси обложили антидемпинговой пошлиной

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении поваренной соли и ламп накаливания из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

В ноябре 2017 в ответ на жалобу компании "Руссоло-Украина" МКМТ приняла решение о начале антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину из Республики Беларусь выварочной поваренной соли сорта экстра. В ходе расследования установлен факт демпинга при импорте в Украину выварочной поваренной соли.

Поэтому МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины на уровне 11,85% для экспортеров из Беларуси сроком на пять лет.

В то же время ОАО "Мозырьсоль" (Беларусь) взяло на себя добровольное ценовое обязательство, где предложило прекратить демпинговый импорт путем установления минимальных цен экспорта в Украину отдельных категорий товара.

МКМТ признала добровольное ценовое обязательство удовлетворительным и принял решение не применять окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину поваренной соли производства "Мозырьсоли".

В ответ на заявление Львовского электролампового завода "Искра" в декабре 2017 МКМТ возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину электрических ламп накаливания общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 В происхождением из Республики Беларусь.

В ходе расследования установлен факт демпинга при импорте в Украину.

Минэкономразвития провело консультации с белорусской стороной. Брестский электроламповый завод (единственный белорусский производитель ламп накаливания) предложил предоставить добровольное письменное обязательство о пересмотре его цены. Однако предложенная минимальная цена экспорта Брестского электролампового завода недостаточна для устранения демпинга и ущерба для национального производителя.

Поэтому МКМТ приняло решение применить антидемпинговую пошлину в размере 17,73% к импорту ламп накаливания происхождением из Беларуси.

Как сообщалось ранее, производители из РФ нашли схемы, как обходить украинское таможенное законодательство и завозить минеральные удобрения без уплаты демпинговых пошлин, в результате чего госбюджет не получил за 2017-2018 года более 100 миллионов долларов.