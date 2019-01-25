В Украине проведут масштабный ремонт дноуглубительного флота

Филиал Администрации морских портов Украины "Дноуглубительный флот" намерен приступить к ремонту флота, предназначенного для дноуглубительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

С этой целью в системе ProZorro уже размещены первые тендеры на ремонт шести специализированных судов ожидаемой стоимостью 14,2 млн грн (без НДС). В целом же ремонтная кампания предусматривает восстановление более 20 судов.

После окончания ремонтов эти суда филиала "Дноуглубительный флот" будут задействованы в проведении дноуглубительных работ на внутренних водных путях с целью развития речного судоходства в Украине.

"В этом году АМПУ планирует выделить на ремонт флота, полученного от Государственного предприятия "Укрводшлях", около 150 млн грн. Мы приглашаем украинские и международные компании к участию в торгах. Восстановление специализированной техники значительно увеличит возможности собственного флота АМПУ по проведению дноуглубления на внутренних водных путях и в акваториях морских портов", - заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По его словам, в 2019 году "Дноуглубительный флот" планирует провести работы на реках Днепр и Припять общим объемом 1,2 млн куб. м.

Сейчас на балансе филиала "Дноуглубительный флот" находится 26 плавсредств дноуглубительного, дноочистительного, трального флота и вспомогательных судов, переданных ГПВП "Укрводшлях" в 2018 году.

В ближайших планах АМПУ - проведение открытых торгов на ремонт трех земкараванов общей ожидаемой стоимостью 110,75 млн грн (без НДС).

Экономическая правда