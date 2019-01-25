Банкноты номиналом 500 евро больше не будут печатать
Европейский центральный банк с 27 января прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро.
Об этом сообщается на сайте центробанка ЕС.
Отмечается, что центральные банки Германии и Австрии Deutsche Bundesbank и Oesterreichische Nationalbank продолжат выпускать банкноты в 500 евро до 26 апреля 2019 года, после чего также прекратят это делать.
При этом 500-евровые банкноты останутся платежным средством на территории Еврозоны.
Новая серия "Европа" будет состоять из банкнот номиналом 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.
Как сообщили в пресс-службе НБУ, украинские банки также будут обменивать купюру, пока она будет находиться в обращении.
Ранее в НБУ рассказали о судьбе бумажных гривень после появления новых монет.
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