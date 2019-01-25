Производителей удобрений из РФ обвинили в огромных убытках бюджета Украины

Производители из РФ нашли схемы, как обходить украинское таможенное законодательство и завозить минеральные удобрения без уплаты демпинговых пошлин, в результате чего госбюджет не получил за 2017-2018 года более 100 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении Союза химиков Украины.

Также российские производители в обход регулирующих мер начали активно завозить удобрения в Украину через другие страны – Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турцию.

Союз Химиков Украины подал заявление в Министерство экономического развития и торговли о проведении нового защитного расследования в отношении импорта минеральных удобрений в Украину. Обращение направлено от имени крупнейших отечественных производителей минеральных удобрений – предприятий "Днепроазот", ОПЗ, Черкасский "Азот", Северодонецкий "Азот", Ривнеазот, Концерн "Стирол".

Защитное расследование инициировано в отношении импорта основных видов азотных удобрений – карбамида, аммиачной селитры (нитрат аммония), КАС, ИАС независимо от страны происхождения товара и страны-экспортера.

"Проведение нового расследования является вынужденной мерой, поскольку введенные МЭРТом антидемпинговые пошлины по факту не работают и экономический эффект от их действия оказался минимальным", – сообщил президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.

За период с 2015 по 2017 гг. импорт азотных удобрений в Украину увеличился на 975 тыс. тонн до 1,7 млн тонн. Доля импорта на внутреннем рынке по некоторым видам удобрений составила более 80%. Импорт удобрений является критическим для внешнеторгового баланса страны.

"Выходом из сложившейся ситуации мы видим введение квот на импорт, которые должны применяться в комплексе с другими мероприятиями по выводу отрасли из кризиса. Мы предоставили в МЭРТ все необходимые расчёты, статистику и факты о росте импорта минеральных удобрений и ждем от них срочного вынесения вопроса на Межведомственную комиссию по международной торговле и начала расследования", – подчеркнул Голубов.

Ранее Всеукраинская Аграрная Рада сообщила, что суд признал недействительным решение о повышении антидемпинговых пошлин на Карбамид и КАС происхождением из РФ.

Участники рынка заявили, что решение суда никак не повлияло на действие существующих антидемпинговых пошлин.

Экономическая правда