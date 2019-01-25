Ивано-Франковск закупил турецкие автобусы на "заточенном" тендере — СМИ

КП "Электроавтотранс" Ивано-Франковского городского совета по результатам тендера заказало компании "Современные грузовики" 12 новых городских низкопольных автобусов на 66 миллионов гривен.

Об этом сообщает издание "Наші гроші".

Согласно условиям тендера, до марта поставят 12 автобусов Guleryuz Cobra GD 272 LF "Евро 5" производства турецкой компании Güleryüz Karoseri Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 2018 года по 5,5 млн грн за единицу.

Автобусы на 95 пассажиров и 26 мест для сидения имеют кондиционер в салоне, информационную систему и видеонаблюдение. Гарантийный срок составляет два года или 150 тыс км пробега.

Цена нынешней сделки на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 70,8 млн грн.

Компания "Укревромаз" жаловалась в Антимонопольный комитет на дискриминацию, но опоздала с подачей жалобы и не обосновала нарушения своих прав, поэтому админколлегия оставила жалобу без рассмотрения.

Жалобщик утверждал, что технические требования выписаны под модель Güleryüz Cobra GD 272 LF. В частности речь шла о высоте автобуса не более 3100 мм, хотя, по данным заявителя, большинство современных городских автобусов с кондиционером в салоне имеют высоту 3150-3300 мм.

В вопросах к процедуре коммунальщики ответили анонимной фирме, что высота указана с учетом требований к работе и транспортной инфраструктуре маршрута.

Кроме того, панели, двери, облицовка и сервисные люки требовались из алюминия, тогда как жалобщик требовал позволить оцинкованный лист, а фанерный пол должен быть толщиной не менее 15 мм, тогда как жалобщик требовал уменьшить минимальное значение до 12 мм.

Также "Укревромаз" сетовал на слишком короткий срок поставки.

При этом ни один украинский производитель автобусов или их дилер не жаловался на требования тендера.

Конкурентами победителя торгов были киевское ООО "Авто-Регион" Дмитрия Гайдамахи с такими же автобусами Guleryuz и черкасский ООО "Автоград-2007" Андрея Каданцева и Дмитрия Майданика с автобусами Isuzu Citiport от турецкой компании Anadolu Isuzu Otomotiv.

Конечным бенефициаром "Современных грузовиков" значится Ольга Мещанина, родственница Евгения Мещанина, которого называют владельцем компании "Автек".

Учредителями являются ООО "Риалто" той же Мещаниной и Светланы Новиковой и ПАО "ЗНВКИФ "Коннект" той же Мещаниной, которым в 2011-2014 годах управляло ООО" КУА "Инвестиционные партнеры" Андрея Журжия – нардепа от "Самопомощи".

Всего с 2014 года победитель получил подрядов на 1,6 млрд грн.