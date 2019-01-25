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Арестованный в Украине российский Boeing снова выставили на торги

Пятница, 25 января 2019, 14:06
 
Государственное предприятие "СЕТАМ" повторно выставило на торги арестованный российский Boeing B 737/524 со скидкой цены на 34%.

Об этом сообщается на странице Open Market - СЕТАМ в Facebook.

"Арестованный российский Boeing B 737/524 снова выставлен на торги, а цена снова снижена - на 34%", - говорится в сообщении.

Стартовая цена самолета - 17 996 665 грн, проведение торгов назначено на 14 февраля 2019 года.

Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской компании "Трансаэро" за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского. Ныне проходит регистрация участников.

Ранее было объявлено о проведении аукциона 4 июня 2018 года, когда стартовая цена самолета составляла почти 36 млн грн.

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