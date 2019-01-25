Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

25 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,95 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,80 - 27,83 гривни;

Евро - 31,48 - 31,52 гривни;

Российский рубль - 0,4206 - 0,4213 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:50 котировки гривни к доллару составляли 27,68 - 27,94 гривни. Евро покупают по 31,32 гривни, продают по 31,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,75 - 27,84 гривни, евро - 31,53 - 31,66 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек и установил его на 25 января на уровне 27,78 гривни.

24 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,84 гривни за доллар.

24 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,93 гривни за доллар.

Экономическая правда