Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
25 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,95 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,80 - 27,83 гривни;
Евро - 31,48 - 31,52 гривни;
Российский рубль - 0,4206 - 0,4213 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:50 котировки гривни к доллару составляли 27,68 - 27,94 гривни. Евро покупают по 31,32 гривни, продают по 31,79 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,75 - 27,84 гривни, евро - 31,53 - 31,66 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек и установил его на 25 января на уровне 27,78 гривни.
24 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,84 гривни за доллар.
24 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,93 гривни за доллар.
Экономическая правда
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