В феврале начнет действовать безвиз между Украиной и Уругваем
Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований и начало действия безвизового режима между Украиной и Уругваем вступает в силу с 15 февраля 2019 года.
Об этом сообщило посольство Украины в Аргентине.
"Важно о безвизове между Украиной и Уругваем! Уже с 15 февраля 2019 граждане обеих стран смогут путешествовать в гости друг к другу без получения въездной визы", - говорится в сообщении.
Гражданам Украины будет разрешено находиться без визы на территории Уругвая в течение 90 дней, этот срок может быть продлен еше на один срок в 90 дней.
Напомним, Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизовом режиме в сентябре прошлого года на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
На сегодняшний день Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами.
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