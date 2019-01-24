Фонд гарантирования продал активов на 6,5 миллиарда с большим дисконтом

Инвестгруппа Concord Capital победила во втором аукционе по продаже активов, находящихся в залоге Национального банка Украины.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.

"Торги состоялись на DebtХ (Делавэр, США) 16 января 2019 года, это так называемая "американская площадка". Пул мы продали за 48,78 млн гривен. Было всего два участника, победитель - Concord Capital", - сказала она.

В то же время, финальное соглашение о покупке еще не подписано.

Рекрут также сообщила, что якорным активом в этом пуле были активы Еврогазбанка, это, в том числе, гостиница "Женева" в Трускавце, и другая недвижимость. Буквально за две недели до торгов на DebtХ, экс-акционер Еврогазбанка через банкротство и договор о купле-продаже вывел залоги.

"То есть переоформление произошло чуть ли не накануне проведения аукциона", - отметила Рекрут.



Как сообщается на сайте Фонда, начальная цена продажи пула активов, балансовой стоимостью 6,5 млрд гривен, была установлена на уровне 240,39 млн гривен. Покупка состоялась по минимальной цене лота.

Все активы в залоге Нацбанка уже неоднократно выставлялись на индивидуальные торги в системе ProZorro.Продажи, и не были приобретены даже после снижения их стоимости до 20% номинала (балансовой стоимости).

Затем эти непроданные активы были объединены в пулы и переданы для реализации по той же "голландской модели" компаниям DebtX и First Financial Network (FFN, Оклахома-Сити, США) в рамках совместного пилотного проекта НБУ и ФГВФЛ.

При этом указанный пул активов уже выставлялся на торги на DebtХ и FFN полтора года назад.

Еврогазбанк основан в 2006 году. Крупнейшими акционерами банка по итогам второго квартала 2014 года являлись Алексей Ивченко (39,6296%), Галина Ивченко (31,9574%), Христина Ивченко (17,7778%).

Национальный банк Украины (НБУ) 17 ноября 2014 года принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации Еврогазбанка.

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